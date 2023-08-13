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Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal

Судно не підкорилося вимогам рашистів застопорити хід.

Росіяни збрехали про успішний огляд судна “Сукра Окан”, − InformNapal
Фото: Вікіпедія

Міністерство оборони Росії збрехало про огляд судна-суховантажа “Сукра Окан” під прапором Палау, що прямував в український порт Ізмаїл.

Про це повідомили у міжнародній спільноті InformNapal.

“Сьогодні МО РФ повідомило, що приблизно о 6:40 екіпаж патрульного корабля ЧФ РФ “Василь Биков” примусово зупинив у Чорному морі суховантаж “Сукра Окан” під прапором Палау, що прямував в український порт Ізмаїл. Росіяни написали у своєму офіційному каналі нібито “примусили корабель зупинити хід попереджувальною стріляниною і з гелікоптера Ка-29 висадили на нього свою доглядову команду””, − зазначили розвідники.

За даними моряків одного із кораблів, що спостерігали за інцидентом, судно не підкорилося вимогам рашистів застопорити хід, а просто тимчасово змінило курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини. 

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“Ніякого гелікоптера не було і попереджувальних пострілів теж. Були тільки погрози росіян у радіоефірі. На борту “Сукра Окан” перебував турецький екіпаж, який “поклав болт” на погрози і не підкорився. Тож рашисти збрехали про “успішний огляд” судна”, − зазначили у спільноті.

Нагадаємо, російські військові заявили, що відкрили вогонь по суховантажному судну "Сукра Окан" під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїл. По судну нібито стріляв патрульний корабель Чорноморського флоту "Василь Биков", а для примусової зупинки судна з російського корабля було відкрито вогонь з автоматичної стрілецької зброї.

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