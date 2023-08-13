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Обстріл РФ судна з суховантажом є актом піратства та вимагає юридичної фіксації, − Подоляк

Це є порушенням міжнародного права.

Обстріл РФ судна з суховантажом є актом піратства та вимагає юридичної фіксації, − Подоляк
Фото: скрін відео

Цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією цивільного суховантажного судна “Сукра Окан” є порушенням міжнародного морського права та актом піратства.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

“Сьогоднішній цілеспрямований обстріл і примусовий огляд Росією міжнародного цивільного суховантажу “Сукра Окан”, що прямував до українського порту Ізмаїл, є безумовним порушенням міжнародного морського права, актом піратства і злочином проти цивільних суден третьої країни в акваторії інших держав”, − зазначив він. 

Подоляк додав, що цей прецедент зі спробою запровадження “каперського права” “вимагає чіткої юридичної фіксації, встановлення всіх осіб і визнання факту скоєння злочину з боку міжнародної спільноти”. 

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За словами радника, Україна зробить усі необхідні висновки й обере оптимальну відповідь.

Нагадаємо, російські військові заявили, що відкрили вогонь по суховантажному судну "Сукра Окан" під прапором Палау, що прямувало в український порт Ізмаїл. По судну стріляв патрульний корабель Чорноморського флоту "Василь Биков". Для примусової зупинки судна з російського корабля було відкрито вогонь з автоматичної стрілецької зброї.

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