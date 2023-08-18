Два білоруські вірші ХІХ століття оголосили “екстремістськими”

Два білоруські вірші ХІХ століття було оголошено “екстремістськими” на знак посилення репресій проти критики влади.Про це пише BBC.

Вірші Вінсента Дуніна-Марцинкевича пов'язані з націоналістичним повстанням проти Російської імперії.

У заяві прокуратури Мінська йдеться, що два вірші “Летять вітри” та “Розмова літньої людини”, а також передмову літературознавця Язепа Янушкевича до збірок творів автора було визнано “екстремістськими матеріалами”. Вірші були написані під час повстання поляків, українців, литовців та білорусів у 1863 році на території тодішньої Польщі та частини Російської імперії.

Дуніна-Марцинкевича свого часу звинуватили у поширенні “шкідливих для влади ідей”. Його ув’язнили, але безпосередню участь у повстанні так і не довели. Сьогодні його твори входять до шкільної програми, а п'єси ставляться регулярно. На честь поета названо кілька вулиць і його вшановують у рідному місті Бобруйську на південному сході Білорусі.

Незалежне видання Nexta повідомило, що книги кількох авторів ХХ століття − Лариси Геніюш, Володимира Некляєва, Лідії Аробей та Наталії Арсенєвої − також були заборонені.

Експерти назвали заборону віршів переходом до тоталітаризму, оскільки багато противників режиму є націоналістами, яким не подобається проросійська позиція Лукашенка. Більшість із них або втекли з країни, або перебувають у в'язниці.