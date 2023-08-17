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Учора Укренерго брало аварійну допомогу від енергосистеми Румунії через зростання споживання

Вартість такої електроенергії висока.

Учора Укренерго брало аварійну допомогу від енергосистеми Румунії через зростання споживання
Фото: Укргідроенерго

Учора, 16 серпня, о 21:00 в енергосистемі був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня.

Про це Укренерго повідомляє у Telegram.

Зазначається, що через зменшення світового дня та хмарну погоду в деяких регіонах сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечірні години, коли споживання було найвищим. Обсяг імпорту, який відбувався, був недостатній для компенсації різниці між споживанням та виробництвом.

Тому Укренерго брало аварійну допомогу у Румунії з 19:00 до 22:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання.

"Але аварійна допомога – це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока", – наголосили в Укренерго.

В компанії також зазначили, що через нічну ракетну атаку було знеструмлено 10 тис. споживачів на Дніпропетровщині. Наразі енергоживлення відновлено у повному обсязі.

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Нагадаємо, Укренерго закликало українців зменшити споживання електрики у серпні. На більшості станцій проводитимуться ремонтні роботи.

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