Міненерго отримало 350 млн грн на підтримку енергетичних компаній

"Це кошти на здешевлення кредитів, які ці компанії направляють на ремонти пошкодженого обладнання та на проходження опалювального сезону", - пояснив прем'єр Денис Шмигаль.

Кабінет Міністрів виділив 350 млн грн Міністерству енергетики для надання підтримки енергетичним компаніям.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це кошти на здешевлення кредитів, які ці компанії направляють на ремонти пошкодженого обладнання та на проходження опалювального сезону", - пояснив Шмигаль.

Таким чином Кабмін хоче допомогти із відновленням об’єктів критичної енергетичної інфраструктури після російських атак.

Нагадаємо, нещодавно українська енергосистема отримала додаткові 250 МВт потужностей - енергетики завершили плановий ремонт енергоблоку на одній із ТЕС ДТЕК Енерго.

Енергоатом повідомив, що з жовтня по березень росіяни 271 раз влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури України. Було втрачено 50% усієї енергосистеми.