Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Податкової служби Сокура, – Гетманцев
Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Податкової служби Сокура, – Гетманцев
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
ГоловнаСуспільствоВійна

Це жахливо атакувати центральну площу великого міста, - ООН про російський удар по Чернігову

Представниця ООН наголосила, що “це має припинитися”.

Це жахливо атакувати центральну площу великого міста, - ООН про російський удар по Чернігову
Фото: ДСНС України

Координатор місії ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун різко засудила сьогоднішній ракентний удар росіян по Чернігову. 

Про це повідомляє пресслужба ООН. 

“Я надзвичайно стурбована новинами про черговий російський удар по центру Чернігова на півночі України, внаслідок якого загинули та були поранені десятки мирних жителів, у тому числі діти. Це жахливо атакувати головну площу великого міста вранці, коли люди гуляють, деякі йдуть до церкви, щоб відсвяткувати релігійний день для багатьох українців”, - заявила Деніз Браун.

Вона зазначила, що засуджує цю повторювану схему російських ударів по населених районах України, що спричиняє загибель людей, масові руйнування та різке зростання гуманітарних потреб.

Також Деніз Браун зауважила, що атаки, спрямовані проти цивільних осіб або цивільних об'єктів, суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Це має припинитися.

Нагадаємо, у суботу 19 серпня росіяни вдарили балістичною ракетою по Чернігову. 7 людей загинули, 129 отримали поранення. Пізніше у Чернігові оголосили триденну жалобу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies