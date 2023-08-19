Це жахливо атакувати центральну площу великого міста, - ООН про російський удар по Чернігову

Координатор місії ООН з гуманітарних питань в Україні Деніз Браун різко засудила сьогоднішній ракентний удар росіян по Чернігову.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

“Я надзвичайно стурбована новинами про черговий російський удар по центру Чернігова на півночі України, внаслідок якого загинули та були поранені десятки мирних жителів, у тому числі діти. Це жахливо атакувати головну площу великого міста вранці, коли люди гуляють, деякі йдуть до церкви, щоб відсвяткувати релігійний день для багатьох українців”, - заявила Деніз Браун.

Вона зазначила, що засуджує цю повторювану схему російських ударів по населених районах України, що спричиняє загибель людей, масові руйнування та різке зростання гуманітарних потреб.

Також Деніз Браун зауважила, що атаки, спрямовані проти цивільних осіб або цивільних об'єктів, суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Це має припинитися.

Нагадаємо, у суботу 19 серпня росіяни вдарили балістичною ракетою по Чернігову. 7 людей загинули, 129 отримали поранення. Пізніше у Чернігові оголосили триденну жалобу.