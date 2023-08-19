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Російські ракетні удари по українських містах відображають глибину, на яку Росія опустилася, - посол США про удар по Чернігову

Сполучені Штати разом з народом України оплакують сьогоднішню трагедію в Чернігові.

Російські ракетні удари по українських містах відображають глибину, на яку Росія опустилася, - посол США про удар по Чернігову
Фото: МЗС України

Посол США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи сьогоднішній ракетний удар росіян по центру Чернігова, заявила, що російські ракетні удари по українських містах відображають глибину, на яку Росія опустилася. 

Про це вона написала у Twitter. 

“Новина про сьогоднішній денний обстріл історичного центру Чернігова викликає жах. Невинні чоловіки, жінки та діти, які відпочивали прекрасним суботнім днем – у цей день в Україні свято (Яблучний спас, - ред.) – ніколи не мали б бути вбитими чи пораненими. Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, на яку Росія опустилася і має зупинитися”, - написала Бріджит Брінк. 

Вона зазначила, що Сполучені Штати разом з народом України оплакують цю трагедію.

Нагадаємо, у суботу 19 серпня росіяни вдарили балістичною ракетою по Чернігову. 7 людей загинули, 129 отримали поранення. Пізніше у Чернігові оголосили триденну жалобу. 

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