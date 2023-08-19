Російські ракетні удари по українських містах відображають глибину, на яку Росія опустилася, - посол США про удар по Чернігову

Посол США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи сьогоднішній ракетний удар росіян по центру Чернігова, заявила, що російські ракетні удари по українських містах відображають глибину, на яку Росія опустилася.

Про це вона написала у Twitter.

“Новина про сьогоднішній денний обстріл історичного центру Чернігова викликає жах. Невинні чоловіки, жінки та діти, які відпочивали прекрасним суботнім днем – у цей день в Україні свято (Яблучний спас, - ред.) – ніколи не мали б бути вбитими чи пораненими. Російські ракетні та безпілотні удари по українських містах, портах і населенню відображають глибину, на яку Росія опустилася і має зупинитися”, - написала Бріджит Брінк.

Вона зазначила, що Сполучені Штати разом з народом України оплакують цю трагедію.

Horrified by news of today’s daytime attack on the historic center of Chernihiv. Innocent men, women, and children enjoying a beautiful Saturday - a holiday in Ukraine - should never end up killed or wounded. Russia’s missile and drone strikes on Ukraine’s cities, ports, and… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 19, 2023

Нагадаємо, у суботу 19 серпня росіяни вдарили балістичною ракетою по Чернігову. 7 людей загинули, 129 отримали поранення. Пізніше у Чернігові оголосили триденну жалобу.