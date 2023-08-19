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Через атаку Хмельниччини безпілотниками пошкоджені будинки у декількох громадах області, - ОВА

Комісії обстежують приміщення і фіксують пошкодження.

Через атаку Хмельниччини безпілотниками пошкоджені будинки у декількох громадах області, - ОВА
Фото: Telegram/Хмельницька ОВА

Внаслідок нічної атаки російських дронів на Хмельниччину в області було пошкоджено сотні споруд у декількох громадах області.

Про це повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає пресслужба адміністрації.

За його словами, від ворожої атаки постраждало декілька суміжних громад, села цих ОТГ у межах Хмельницького району. 

"Мова йде про сотні пошкоджених будинків, школи, комунальні заклади. Інформація постійно уточнюється. Зараз на місцях працюють комісії, створені в тергромадах, які обстежують і фіксують наслідки нічного ворожого нападу. Розгорнуті пункти видачі будівельних матеріалів, виділених з резервних фондів громад", - розповів Тюрін.

Він додав, що триває робота щодо отримання допомоги від міжнародних партнерів. 

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Нагадаємо, зранку стало відомо, що дві жінки отримали поранення уламками скла, ще шестеро людей звернулися до лікарні в шоковому стані.

Цієї ночі окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Ворог випустив 17 ударних дронів з району Курська, 15 з них знищили сили ППО, заявили Повітряні сили ЗСУ. Протиповітряна оборона працювала у північних, центральних та західних областях.

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