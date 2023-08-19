Уночі ворог атакував Україну 17 "Шахедами", 15 з них знищили сили ППО

ППО працювала у північних, центральних та західних областях.

Цієї ночі окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Ворог випустив 17 ударних дронів з району Курська, 15 з них знищили сили ППО.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у північних, центральних та західних областях.

За минулу добу сили ППО ліквідували шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу "Ланцет".

Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала більше 10 групових ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 41 авіаційний удар, здійснив 74 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.