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Внаслідок російського обстрілу загинув мешканець Херсона

Ще двох херсонців поранено.

Внаслідок російського обстрілу загинув мешканець Херсона
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні, 18 серпня, російська армія вчергове обстріляла Херсон. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Ворог поцілив у житловий сектор. Поранення несумісні з життям отримав 72-річний чоловік”, - написав Прокудін. 

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Він додав, що також травмовані 93-річний чоловік та 73-річна жінка. 

На місці їм була надана необхідна медична допомога.

Нагадаємо, вранці 16 серпня росіяни обстріляли центр Херсона, ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні. Поранення отримали троє людей.

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