Внаслідок російського обстрілу загинув мешканець Херсона

Сьогодні, 18 серпня, російська армія вчергове обстріляла Херсон.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Ворог поцілив у житловий сектор. Поранення несумісні з життям отримав 72-річний чоловік”, - написав Прокудін.
Він додав, що також травмовані 93-річний чоловік та 73-річна жінка.
На місці їм була надана необхідна медична допомога.
Нагадаємо, вранці 16 серпня росіяни обстріляли центр Херсона, ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні. Поранення отримали троє людей.