Внаслідок російського обстрілу загинув мешканець Херсона

Ще двох херсонців поранено.

Сьогодні, 18 серпня, російська армія вчергове обстріляла Херсон.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Ворог поцілив у житловий сектор. Поранення несумісні з життям отримав 72-річний чоловік”, - написав Прокудін.

Він додав, що також травмовані 93-річний чоловік та 73-річна жінка.

На місці їм була надана необхідна медична допомога.

Нагадаємо, вранці 16 серпня росіяни обстріляли центр Херсона, ворог вдарив по освітньому закладу та території лікарні. Поранення отримали троє людей.