Росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині

Російські окупаційні війська продовжують обстріли Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сьогодні росіяни обстріляли з артилерії Нікополь. По місту окупанти випустили з десяток снарядів.
Сергій Лисак уточнив, що внаслідок обстрілу ніхто не загинув і не постраждав. Інформація щодо руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні ворог завдав удару по житлових кварталах Вірівки Бериславського району Херсонщини. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 10 житлових будинків мешканців. 17-річна дівчина отримала поранення, її шпиталізовано до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.