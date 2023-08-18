Росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині

Внаслідок обстрілу ніхто не загинув і не постраждав.

Російські окупаційні війська продовжують обстріли Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні росіяни обстріляли з артилерії Нікополь. По місту окупанти випустили з десяток снарядів.

Сергій Лисак уточнив, що внаслідок обстрілу ніхто не загинув і не постраждав. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні ворог завдав удару по житлових кварталах Вірівки Бериславського району Херсонщини. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 10 житлових будинків мешканців. 17-річна дівчина отримала поранення, її шпиталізовано до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.