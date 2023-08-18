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Росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині

Внаслідок обстрілу ніхто не загинув і не постраждав.

Росіяни обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Російські окупаційні війська продовжують обстріли Дніпропетровської області

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Сьогодні росіяни обстріляли з артилерії Нікополь. По місту окупанти випустили з десяток снарядів.

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Сергій Лисак уточнив, що внаслідок обстрілу ніхто не загинув і не постраждав. Інформація щодо руйнувань уточнюється. 

Нагадаємо, сьогодні ворог завдав удару по житлових кварталах Вірівки Бериславського району Херсонщини. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько 10 житлових будинків мешканців. 17-річна дівчина отримала поранення, її шпиталізовано до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

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