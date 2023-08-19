Зеленський і шведські парламентарі обговорили формулу миру і наближення України до ЄС

Під час візиту до Швеції Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Риксдагу Андреасом Норленом і лідерами політичних партій.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Зеленський подякував парламентарям Швеції за солідарність з Україною в боротьбі з російською агресією та підтримку всіх важливих рішень щодо надання допомоги нашій державі.
"Особливо вдячні Швеції за потужну оборонну допомогу, яка значно зміцнила сили оборони України й захист українського неба. Розраховую на розширення співпраці наших країн на цьому напрямі", – сказав Президент.
Під час зустрічі йшлося про реалізацію формули миру та кроки з наближення України до ЄС.
Президент висловив окрему подяку парламенту Швеції за участь у міжнародних зусиллях із деокупації Криму.
Нагадаємо, парламент Швеції схвалив новий пакет допомоги для України. Також Ріксдаг дозволив уряду продати ракети AMRAAM американцям, аби потім їх передали нашій державі.
Нині Україна і Швеція домовилися спільно виробляти БМП CV-90. Ще будуть переговори з приводу винищувачів Gripen.