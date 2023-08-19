Зеленський і шведські парламентарі обговорили формулу миру і наближення України до ЄС

Президент висловив окрему подяку парламенту Швеції за участь у міжнародних зусиллях із деокупації Криму.

Під час візиту до Швеції Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Риксдагу Андреасом Норленом і лідерами політичних партій.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував парламентарям Швеції за солідарність з Україною в боротьбі з російською агресією та підтримку всіх важливих рішень щодо надання допомоги нашій державі.

"Особливо вдячні Швеції за потужну оборонну допомогу, яка значно зміцнила сили оборони України й захист українського неба. Розраховую на розширення співпраці наших країн на цьому напрямі", – сказав Президент.

Під час зустрічі йшлося про реалізацію формули миру та кроки з наближення України до ЄС.

Президент висловив окрему подяку парламенту Швеції за участь у міжнародних зусиллях із деокупації Криму.

Нагадаємо, парламент Швеції схвалив новий пакет допомоги для України. Також Ріксдаг дозволив уряду продати ракети AMRAAM американцям, аби потім їх передали нашій державі.

Нині Україна і Швеція домовилися спільно виробляти БМП CV-90. Ще будуть переговори з приводу винищувачів Gripen.