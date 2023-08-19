У Маріуполі 19 серпня сталися сутички між кадирівцями і росіянами.

Про це повідомив розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, зіткнення сталися на перехресті бульвару Шевченка та проспекту Металургів. "...Зібралася група автомобілів з кадирівцями та росіянами (некадирівцями). Всі військові. Панує галас, постріли. За останні півгодини кількість автомобілів на фото збільшилася на близько 20 одиниць", - зазначив радник очільника Маріуполя.

Він додав, що "росіяни, ті що “русские” викликали спеціальний підрозділ, щоб стримати конфлікт".

Фото: Telegram/Андрющенко Time

Фото: Telegram/Андрющенко Time

Нагадаємо, нещодавно у селищі Урзуф, що біля Маріуполя на Донеччині, напередодні сталася стрілянина. За однією з версій, кадирівець напився та розстріляв цивільних і військових Росії.

Раніше у Кальміуському районі Маріуполя окупанти теж влаштували між собою розбірки.