Допомога військовим, донація крові та офісна бібліотека: як започатковувати соціальні ініціативи в команді

Я очолюю освітній проєкт STEM is FEM п’ять років, однак історія моїх стосунків з соціальними ініціативами набагато довша. Я переконана, що корпоративна соціальна відповідальність впливає на репутацію компанії, допомагає знаходити крутих працівників та не менш крутих партнерів. Але з чого починати шлях до створення власного проєкту? Як обрати соціальну тему, яка зацікавить більшість людей в компанії? Хто з зовнішніх фахівців та фахівчинь може вам допомогти? Готова вам розказати.

Фото: Громадянське суспільство і влада. Взаємодія

Мене завжди цікавили соціальні ініціативи. Я почала волонтерити ще у підлітковому віці, є доноркою крові вже понад 15 років, і зареєстрована як донорка кісткового мозку. Роботу з соціальними проєктами почала з проєктом “LuckyBooks”, який безкоштовно поширював науково-популярну літературу для дітей та підлітків. За час існування проєкту нам вдалось розповсюдити близько восьми тисяч екземплярів україномовних книг у бібліотеки півдня та сходу. У 2019 році ми створили "STEM is FEM" — освітній проєкт, спрямований на популяризацію STEM-спеціальностей серед дівчат.

У 2021 році ми, за підтримки ООН Жінки та ЮНІСЕФ, реалізували освітній арт-проєкт про українських науковиць “Наука — це вона”. Проєкт представляли в кількох сотнях локацій в Україні та за її межами, нашу виставку побачила навіть штаб-квартиру ЮНЕСКО та Генеральне консульстві України у Сан-Франциско.

Як долучити вашу команду до соціальної активності?

Я впевнена, що корпоративна соціальна відповідальність — важлива складова іміджу компанії. Однак вона добре працює лише тоді, коли є частиною мети організації, і залучені до неї геть усі — від топ-менеджменту до адмінперсоналу. Соціальний проєкт має бути важливим для вашої команди, ще одним плюсом працювати саме у вас. Ви робите класні речі — і люди хочуть робити їх разом з вами.

Що робити, якщо у вас немає досвіду КСВ? З чого починати?

Перед тим, як вкладатися у великий проєкт, потрібно поступово привчити вашу команду до соціальної активності. Я сформулювала кілька порад, як це зробити якнайкраще.

1. Визначте відповідальних.

Організація соціальної активності компанії — це робота. Постійна і непроста. Враховуйте це, коли плануєте наділяти нею людей, котрі вже працюють у вас та мають свої робочі обов’язки.

У вас також є опція звернутися до професіоналів ззовні. Вони зможуть проконсультувати або ж стабільно працювати з вами у цьому напрямку: пропонувати види активності, прописувати плани, та реалізовувати ваші соціальні ідеї.

2. Поговоріть про це з командою.

У вашій команді точно є люди, які займаються благодійністю, волонтерять або ж долучаються до політичних акцій. Висловіть їм свою підтримку та поцікавтеся їхньою діяльністю. Зазвичай соціально активні люди люблять говорити про свою справу — вислухайте їх. Адже саме вони стануть тими, на кого ви будете спиратися під час запуску соціального проєкту.

3. Почніть з найпростіших речей.

Для початку оберіть щось легке в реалізації. Наприклад, зробіть офісну бібліотеку. Виділіть поличку, принесіть книжки та напишіть про книгу в офісному чаті. Якщо суперкрутий лідер скаже: “Я приніс цю книжку, тому що я над нею три ночі ридав” — всі захочуть її прочитати і обговорити. Тому що всім цікаво, над чим міг ридати три ночі їхній крутий лід. Це дозволить фасилітувати обговорення та активність команди.

Або ж ви можете організувати спільну донацію крові. Вона безпечна, не шкодить здоров'ю, дозволена для більшості людей. В Україні була криза крові ще до початку повномасштабної війни, зараз вона тільки загострюється. Це не просто допомога — це буквально рятує комусь життя. І, звісно, це купа емоцій, які разом переживає ваша команда. Сама здача крові може зайняти до кількох годин — але це запам'ятається всім на тижні.

4. Реагуйте на те, що хвилює команду сьогодні.

Поки ви не визначились з соціальною тематикою, якою хочете займатися постійно, спробуйте відреагувати на щось, що турбує сьогодні всіх.

Соціальний проєкт має базуватися на емоціях вашої команди. Найемоційніше сьогодні — акцентуватися на військових потребах. Можливо, хтось з вашої компанії мобілізувався, а отже найочевидніша річ, яку ви можете зробити — це зібратися разом, аби допомогти цій людині. Або ж у когось є родичі чи близькі, які зараз стоять на захисті держави. Обов’язково дайте можливість людям, які знайомі з героєм вашої історії розповісти про нього. Чим особистішим та реалістичшім буде його чи її портрет, тим більший відгук це викличе у команди.

5. Керівництво має бути ініціатором.

Що б ви не робили, дуже важливо, аби керівництво було в перших рядах. Якщо ви здаєте кров — значить, керівники стоять першими в черзі її здавати. Якщо ви робите офісну бібліотеку — керівники приносять перші книжки. Соціальна активність має об’єднувати команду, а лідери мають подавати приклад всім іншим.

6. Перетворюйте ініціативу в традицію.

Знайдіть тривалі ініціативи, які дадуть змогу регулярно ділитися апдейтами з командою. Наприклад, ви можете взяти під опіку п’ять вольєрів у притулку для тварин і постійно дбати про їх жителів. “Трьох цуценят з наших вольєрів взяли в сім’ї. Їхні фото з новими власниками вже в корпоративній розсилці”. Знімок щасливого цуцика — прекрасний початок дня.

Не складно також організовувати збір речей — наприклад, одягу для людей з прифронтових чи деокупованих територій, книжок для бібліотек, що зазнали руйнувань внаслідок воєнних дій, або для військових шпиталів. Важливий момент: зробіть так, аби не було зрозуміло, хто що приніс для донації. Це позбавить вас багатьох суперечностей, хто приніс більше і краще.

7. Залучайте експертів та експерток.

Звертайтесь до професіоналів. Кожною соціальною темою в країні вже опікуються тисячі людей — і вони можуть дати вам кілька порад.

Наприклад, посадити будь-які дерева на випадковій ділянці — не найкращий шлях. Висадка дерев, лісове господарство, міське озеленення — складні теми, які мають своїх професіоналів. Якщо ви хочете зайнятися саме цим, проконсультуйтеся з фахівцями.

8. З часом ускладнюйте соціальну активність вашої команди.

Після того, як ви провели пробні активності та визначились із темою, можна ускладнювати процеси, робити їх масштабнішими та тривалішими, залучати партнерів та ставити амбітніші цілі.

Плануйте соціальну активність вашої команди разом з нею. Запропонуйте їм проголосувати за вид активності в наступному кварталі. Люди обожнюють голосувати, це додасть їм трохи більше мотивації долучитися до діяльності.

Давайте людям можливість бути активними, пропонуйте вибір та робіть соціальні ініціативи регулярними. І ви побачите, які теми збирають вашу команду разом. Розуміння цього допоможе прийти до власного соціального проєкту, який і стане частиною вашого іміджу.

Спирайтесь на своїх людей — і ставайте соціально відповідальним бізнесом.