Уряд спростив алгоритм забезпечення фронту донорською кровʼю, – МОЗ

Уряд спростив алгоритм забезпечення фронту донорською кровʼю.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

“Документ детально визначає та регламентує логістичні ланцюжки отримання донорської крові та її компонентів медичними підрозділами. Без зайвої бюрократії та неоптимально організованих процедур”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відтепер механіка забезпечення потреб сил безпеки та оборони донорською кров’ю враховує запит на необхідні об’єми крові від бойових підрозділів. Відповідно, дає можливість вчасно ці об’єми підготувати та доставити в зону бойових дій.

Постанова також передбачає, що кожен медичний підрозділ визначає особу, відповідальну за замовлення донорської крові та її компонентів. Водночас, військові медики самостійно вирішують, як їм зручніше замовити кров – від бригади чи від окремих медичних підрозділів. Зазначається, що це робить систему гнучкою та адаптивною до оперативної ситуації на фронті.

Процес отримання донорської крові та її компонентів медичними підрозділами сил безпеки та оборони – простий та зрозумілий:

опорний суб’єкт системи крові комплектує необхідний обсяг донорської крові та її компонентів і повідомляє регіональних координаторів про дату та місце їх отримання;

регіональний координатор забезпечує отримання, транспортування та розподіл донорської крові та її компонентів відповідно до заявок, поданих координаторами медичних підрозділів.

Фактично, завдання підрозділів зводиться до формування заявок і звітів, в яких відповідальні особи медичних підрозділів заповнюють мінімум необхідної інформації.

Зазначається, що такий підхід дозволяє військовим медикам оптимально витрачати свій час та не докладати зайвих зусиль на пошук і забезпечення доставки донорської крові та її компонентів.

Разом з тим, постановою уряду визначено алгоритм дій медичних підрозділів у критичних ситуаціях, таких як масове надходження поранених. В цьому випадку медичні підрозділи максимально швидко можуть забрати необхідну кількість донорської крові та її компонентів в допоміжному тимчасовому банку крові, про місцерозташування якого буде відомо тільки їм.

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