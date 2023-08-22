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«Нафтогаз» буде й надалі продавати газ по 7,4 грн за кубометр, - Шмигаль

Рішення стосується наступного опалювального сезону.

«Нафтогаз» буде й надалі продавати газ по 7,4 грн за кубометр, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль

Уряд продовжив дію покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку природного газу до середини квітня 2024 року. 

Про це у Телеграмі повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

«Нафтогаз» буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 грн за кубічний метр.

"Це рішення — частина комплексних заходів з підготовки до зими. Працюємо над тим, щоб наша критична інфраструктура отримала надійний захист від російських ракет і дронів", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що газопостачальна компанія “Нафтогаз України” у квітні продовжила дію тарифного плану “Фіксований” ще на рік, його ціна й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

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