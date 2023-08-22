Україна просить Єврокомісію компенсувати витрати на транспортування агропродукції до морських портів Європи

Йдеться про компенсацію українським фермерам у перерахунку 30 євро на одну тонну.

Мінагрополітики та Кабмін звернулися до Єврокомісії з проханням компенсувати логістичні витрати на транспортування агропродукції з України до морських портів Європи.

Про це повідомив в етері телемарафону перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Відшкодування за доставку аграрної продукції до морських портів Німеччини, Італії, Латвії, Литви, Хорватії, Словенії та Нідерландів має покращити можливості безперебійного експорту з України, зазначив Висоцький.

За його словами, у зв’язку із заблокованими чорноморськими портами вартість транспортування українського зерна до європейських портів для фермера дуже дорога. Подальша доставка агропродукції з цих портів у країни Африки, Азії і Близького Сходу збиткова для українського аграрія.

"Мінагрополітики та Уряд звернулися до Єврокомісії щодо компенсації вартості логістики українським фермерам у перерахунку 30 євро на одну тонну. Надання таких субсидій, які платитимуть тільки при доставці продукції в дальні європейські порти, покращить експорт, у тому числі, позитивно вплине на транзит через Польщу, Угорщину, Словаччину та Болгарію", - сказав Висоцький.

Україна також звернулася до Туреччини, ООН та інших міжнародних партнерів щодо забезпечення експорту свого зерна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія не має грошей і чіткого бачення як допомогти Україні фінансувати додаткові транспортні витрати на експорт зерна після зриву Чорноморської зернової угоди.

Тим часом Європейський Союз виділив ще один транш на 1,5 мільярда євро фінансової допомоги для України на відбудову.