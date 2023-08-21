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До Росії приїхав командувач сухопутних військ Ірану

У ході візиту він відвідає підприємства оборонно-промислового комплексу.

До Росії приїхав командувач сухопутних військ Ірану
Фото: DW

21 серпня до Москви прибув командувач сухопутних військ Ірану Кіюмарс Хейдарі. 

Мета візиту – обговорення питань військового співробітництва, повідомило Міноборони РФ.

«Було обговорено питання військової співпраці та взаємодії, спрямовані на реалізацію проектів, метою яких є підвищення боєздатності збройних сил обох країн. Було досягнуто домовленостей щодо подальшого нарощування співробітництва між сухопутними військами в різних галузях», – передає міноборони росіян.

У ході візиту іранської делегації вони відвідають військово-навчальні заклади сухопутних військ РФ та підприємства оборонно-промислового комплексу. За словами командувача сухопутних військ РФ Олєга Салюкова, Іран - це стратегічний партнер Росії.

Зазначимо, що Хейдарі у липні 2022 року заявив, що Іран готовий постачати зброю та безпілотники «дружнім країнам». Ця заява прозвучала через тиждень після звинувачень США у військовій співпраці з Росією.

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Нагадаємо, що за даними американських ЗМІ, у Росії планують за допомогою Ірану створити 6 000 ударних безпілотників для бомбардування українських міст.

США тиснуть на Іран, аби він припинив продавати Росії дрони і запчастини до них. Натомість Вашингтон утримається від запровадження нових санкцій.

Раніше, в комюніке Вільнюського саміту НАТО закликало Іран припинити передачу БпЛА Росії. Постпред України при ООН Сергій Кислиця повідомляв, що РФ здійснила понад тисячу пусків іранських дронів по Україні.

Згодом РФ почала виробляти власні дрони, але, як зазначає британське Міноборони, Москва і досі залежить у цьому питанні від Тегерану.

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