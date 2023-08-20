У Києві загасили пожежу в експертно-криміналістичному центрі МВС (оновлено)
У Києві загасили пожежу в експертно-криміналістичному центрі МВС (оновлено)
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
У Новгородській області РФ безпілотник влучив в авіабазу: горять два літаки Ту-22м3
У Новгородській області РФ безпілотник влучив в авіабазу: горять два літаки Ту-22м3
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
ГоловнаСвіт

В Албанії італійські туристи не оплатили рахунок у ресторані і втекли. Джорджа Мелоні вирішила заплатити за “цих ідіотів”

Власник ресторану зауважив, що четверо італійців навіть похвалили їжу перед тим, як втікти.

В Албанії італійські туристи не оплатили рахунок у ресторані і втекли. Джорджа Мелоні вирішила заплатити за “цих ідіотів”
Фото: EPA/UPG

Уряд Італії оплатив ресторанний рахунок чотирьох італійських туристів в Албанії, які втекли із закладу, не заплативши. Обід у місті Берат потрапив у заголовки газет обох країн, повідомляє BBC.

Цей випадок спонукав прем’єр-міністра Албанії Еді Раму підняти це питання зі своєю італійською колегою Джорджією Мелоні під час її візиту в країну.

У відповідь вона попросила посла Італії «піти й заплатити за цих ідіотів». 

Посольство Італії в Албанії підтвердило у заяві, що сплатило рахунок, як повідомляється, близько 80 євро від імені своїх громадян.

«Італійці поважають правила і виплачують свої борги, і ми сподіваємося, що подібні епізоди більше не повторяться», - йдеться в повідомленні.

Міністр сільського господарства Італії та шурин пані Мелоні, Франческо Лоллобрігіда, також був у поїздці до Албанії та сказав агентству Reuters, що оплата рахунку була справою честі.

"Кілька нечесних людей не мають зганьбити націю порядних людей", - сказав він.

Незрозуміло, коли стався інцидент, але відео служби безпеки, на якому група виходить із ресторану та тікає в ніч, стало вірусним у соціальних мережах.

Власник ресторану розповів албанському Report TV, що це був перший раз, коли клієнти залишили його заклад, не заплативши, і сказав, що четверо італійців навіть похвалили їжу.

Нагадаємо, Італія допоможе відбудувати Свято-Преображенський собор в Одесі. Італійський уряд залучив для цього два найавторитетніші культурні центри країни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies