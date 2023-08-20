Уряд Італії оплатив ресторанний рахунок чотирьох італійських туристів в Албанії, які втекли із закладу, не заплативши. Обід у місті Берат потрапив у заголовки газет обох країн, повідомляє BBC.
Цей випадок спонукав прем’єр-міністра Албанії Еді Раму підняти це питання зі своєю італійською колегою Джорджією Мелоні під час її візиту в країну.
У відповідь вона попросила посла Італії «піти й заплатити за цих ідіотів».
Посольство Італії в Албанії підтвердило у заяві, що сплатило рахунок, як повідомляється, близько 80 євро від імені своїх громадян.
«Італійці поважають правила і виплачують свої борги, і ми сподіваємося, що подібні епізоди більше не повторяться», - йдеться в повідомленні.
Міністр сільського господарства Італії та шурин пані Мелоні, Франческо Лоллобрігіда, також був у поїздці до Албанії та сказав агентству Reuters, що оплата рахунку була справою честі.
"Кілька нечесних людей не мають зганьбити націю порядних людей", - сказав він.
Незрозуміло, коли стався інцидент, але відео служби безпеки, на якому група виходить із ресторану та тікає в ніч, стало вірусним у соціальних мережах.
Власник ресторану розповів албанському Report TV, що це був перший раз, коли клієнти залишили його заклад, не заплативши, і сказав, що четверо італійців навіть похвалили їжу.
A group of Italian tourists went viral in Albania after running away from a restaurant in the country without paying the bill— Visegrád 24 (@visegrad24) August 19, 2023
PM Meloni decided to pay the bill out of her own pocket because, as she stated:
“Italy’s reputation can’t suffer due to fools” pic.twitter.com/P6zQuSfEjC
Нагадаємо, Італія допоможе відбудувати Свято-Преображенський собор в Одесі. Італійський уряд залучив для цього два найавторитетніші культурні центри країни.