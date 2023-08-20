Власник ресторану зауважив, що четверо італійців навіть похвалили їжу перед тим, як втікти.

Уряд Італії оплатив ресторанний рахунок чотирьох італійських туристів в Албанії, які втекли із закладу, не заплативши. Обід у місті Берат потрапив у заголовки газет обох країн, повідомляє BBC.

Цей випадок спонукав прем’єр-міністра Албанії Еді Раму підняти це питання зі своєю італійською колегою Джорджією Мелоні під час її візиту в країну.

У відповідь вона попросила посла Італії «піти й заплатити за цих ідіотів».

Посольство Італії в Албанії підтвердило у заяві, що сплатило рахунок, як повідомляється, близько 80 євро від імені своїх громадян.

«Італійці поважають правила і виплачують свої борги, і ми сподіваємося, що подібні епізоди більше не повторяться», - йдеться в повідомленні.

Міністр сільського господарства Італії та шурин пані Мелоні, Франческо Лоллобрігіда, також був у поїздці до Албанії та сказав агентству Reuters, що оплата рахунку була справою честі.

"Кілька нечесних людей не мають зганьбити націю порядних людей", - сказав він.

Незрозуміло, коли стався інцидент, але відео служби безпеки, на якому група виходить із ресторану та тікає в ніч, стало вірусним у соціальних мережах.

Власник ресторану розповів албанському Report TV, що це був перший раз, коли клієнти залишили його заклад, не заплативши, і сказав, що четверо італійців навіть похвалили їжу.

A group of Italian tourists went viral in Albania after running away from a restaurant in the country without paying the bill



PM Meloni decided to pay the bill out of her own pocket because, as she stated:



“Italy’s reputation can’t suffer due to fools” pic.twitter.com/P6zQuSfEjC — Visegrád 24 (@visegrad24) August 19, 2023

Нагадаємо, Італія допоможе відбудувати Свято-Преображенський собор в Одесі. Італійський уряд залучив для цього два найавторитетніші культурні центри країни.