Енергоатом прокоментував інформацію про закупівлю рукавичок для окупованої ЗАЕС

Енергоатом прокоментував інформацію про закупівлю рукавичок для окупованої Запорізької АЕС.

Як ідеться в дописі компанії у соцмережах, НАЕК не закуповував, не оплачував і не постачав таку продукцію на окуповану територію.

У компанії заявили, що їх намагаються очорнити "через маніпуляції на темі поставок для ВП ЗАЕС".

"ДП "НАЕК "Енергоатом" дійсно готується до деокупації Запорізької АЕС і всіма доступними засобами прискорює її. Зокрема, Компанія проводить тендери на першочергові потреби станції після її звільнення. В Енергоатомі створена спеціальна комісія, яка ретельно розглядає всі потреби окупованої станції і приймає рішення щодо необхідності фінансування тих чи інших закупівель", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, напередодні нардеп Ярослав Железняк поширив посилання на тендер компанії Енергоатома, розміщений на Prozorro.

Відповідно до оприлюдненої інформації, тимчасово окупована ЗАЕС, яка підпорядковується Енергоатому, замовила у київської фірми понад 280 тисяч пар гумових та бавовняних рукавичок. Товар мали поставити в Енергодар торік восени.