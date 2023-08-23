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МАГАТЕ провело ротацію своїх місій на чотирьох українських АЕС

На Чорнобильській 13-та ротація відбулася цього тижня.

МАГАТЕ провело ротацію своїх місій на чотирьох українських АЕС
Хмельницька АЕС
Фото: energoatom.com.ua

Міжнародне агентство з атомної енергії провело ротацію своїй місії на чотирьох українських АЕС.

Про це повідомляє Держатомрегулювання.

На Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій станціях вже 11-ті ротації пройшли минулого тижня. На Чорнобильській 13-та ротація відбулася цього тижня.

Місії МАГАТЕ запровадили з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах російського вторгнення в Україну.

Напередодні Агентство повідомило, що тимчасово окупована росіянами Запорізька АЕС почала відкачування води з нової свердловини з ґрунтовими водами. Наразі на ЗАЕС є достатньо води для охолодження на багато місяців.

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Нагадаємо, попередня ротація місій МАГАТЕ на підконтрольних Україні атомних електростанціях відбулася минулого місяця.

На початку серпня росіяни нарешті дали доступ експертам Агентства до дахів 3 і 4 енергоблоків ЗАЕС.

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