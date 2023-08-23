МАГАТЕ провело ротацію своїх місій на чотирьох українських АЕС

На Чорнобильській 13-та ротація відбулася цього тижня.

Міжнародне агентство з атомної енергії провело ротацію своїй місії на чотирьох українських АЕС.

Про це повідомляє Держатомрегулювання.

На Рівненській, Південноукраїнській і Хмельницькій станціях вже 11-ті ротації пройшли минулого тижня. На Чорнобильській 13-та ротація відбулася цього тижня.

Місії МАГАТЕ запровадили з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах російського вторгнення в Україну.

Напередодні Агентство повідомило, що тимчасово окупована росіянами Запорізька АЕС почала відкачування води з нової свердловини з ґрунтовими водами. Наразі на ЗАЕС є достатньо води для охолодження на багато місяців.

Нагадаємо, попередня ротація місій МАГАТЕ на підконтрольних Україні атомних електростанціях відбулася минулого місяця.

На початку серпня росіяни нарешті дали доступ експертам Агентства до дахів 3 і 4 енергоблоків ЗАЕС.