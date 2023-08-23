Окупанти звозять на Донеччину сміття з Ростовської області

У Ростовській області нові полігони не будуватимуть.

На тимчасово окуповані території Донецької області загарбники тепер звозять сміття з Ростовської області РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Вивезенням сміття з Ростова на полігони побутових відходів Донецької області окупанти вирішують проблему перевантаженості сміттєзвалищ у самій РФ. За повідомленням ЦНС, загарбники обіцяють побудувати ще два полігони у Донецькій області. Вони теж обслуговуватимуть сусідню Ростовську область. У Ростовській області нові полігони будувати відмовились через екологічний стан регіону.

"Щодо мешканців Донеччини, то тут росіяни традиційно відмовились враховувати думку населення захоплених регіонів", - зазначають у Центрі.

Нагадаємо, що російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки. Згідно з документом, Москва планує витратити 1,3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.