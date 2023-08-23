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Більшість українців відчувають гордість за країну, - опитування

Емоції суму і страху переважають серед біженців за кордоном.

Більшість українців відчувають гордість за країну, - опитування
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Головна емоція, яку відчувають респонденти, думаючи про Україну – гордість (74%). Вона лишається домінуючою, як і рік тому.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг".

Друга емоція – сум (43%). 17% відчувають страх, думаючи про Україну, гнів – 13%, радість – 10%, сором – 7%, зацікавленість – 5%, байдужість – 1%.

Гордість більше відчувають опитані, які перебувають в Україні. Емоції суму і страху переважають серед біженців за кордоном. Гордість більше відчувають найстарші опитані, сум і страх частіше відзначали люди середнього віку.

За гендерним розподілом жінки відносно частіше говорили про гордість, сум та страх, чоловіки – гнів, радість і сором. Люди, які у побуті спілкуються українською або двома мовами, частіше говорили про відчуття гордості. Сум більше відзначали ті, які спілкуються російською.

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Нагадаємо, Росія у більшості українців асоціюється з відсталістю і регресом.

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