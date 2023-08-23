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Сили оборони підбили російський літак над Чорним морем, - розвідка

Літак окупантів спробував атакувати українські катери, але отримав відповідь.

Сили оборони підбили російський літак над Чорним морем, - розвідка

Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"У водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих «вишок бойка», відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь", - йдеться в повідомленні.

Російська пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера.

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"Насправді російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером «москва» ― жодної шкоди українським військовим завдано не було", - пояснили в ГУР.

У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.

Нагадаємо, раніше в ГУР також повідомили, що російський гелікоптер Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон. Подробиці обіцяють рохззповісти пізніше.

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