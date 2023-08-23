Російський Мі-8 з екіпажем приземлився в Україні і здався у полон (оновлено)

У ГУР підтвердили цю інформацію, але подробиці пообіцяли надати пізніше.

Російський гелікоптер Мі-8 з усім екіпажем приземлився на території України та здався у полон Силам оборони.

Про це повідомив головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

"Ця історія обіцяє стати легендарною. Російський бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем перелетів до України та здався ЗСУ. Про це повідомив російський пропагандистський канал. Росіяни повідомляють, що причина перельоту - навігаційні помилки, але без сумнівів, це чергова російська брехня. Адже якщо гелікоптер перелетів на аеродром Полтави, як повідомив російський блогер, то він знаходиться приблизно в 300 км від лінії фронту, і приземлитись там росіяни могли тільки усвідомлено, в результаті добре підготовленого перельоту", - йдеться в повідомленні.

Пропагандисти кажуть про навігаційні помилки, але, зазначив Бутусов, гелікоптер летить на низькій висоті, малій швидкості, тому екіпаж добре бачить усі наземні орієнтири.

"Помилитись на 300 км просто неможливо, це велика витрата пального. Ніяких випадковостей бути не може. Якщо усе було так як написали росіяни, то не виключено, що має місце перша в історії усвідомлена здача у полон російського бойового гелікоптера! Це просто сенсація, яка деморалізує путінську еліту військової авіації. Чекаємо деталей від українських офіційних джерел, але ця тема обіцяє бути в усіх світових медіа. Невже екіпаж гелікоптера вирішив доєднатись до лав Легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу? Було б цікаво почути заяву російських пілотів", - підсумував журналіст.

Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили цю інформацію, але подробиці пообіцяли надати пізніше.

"Офіційна інформація буде. Попередньо, так, така інформація є. Трішки треба почекати, ведеться робота з екіпажем зокрема. Все гаразд, новини будуть", - заявив в ефірі телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов.

Оновлено. Видання "Українська правда" з посиланням на власні високопоставлені джерела в спецслужбах повідомило, що спецоперація ГУР тривала понад шість місяців. Також уточнюється, що Мі-8 приземлився у Харківській області.

"Українська розвідка виманила пілота Мі-8 АМТШ в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 СМ. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер", - пише видання.

У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані, а пілот разом із сім'єю вже перебуває в Україні, сім'ю заздалегідь вивезли з РФ.

Україна таким чином отримала не лише гелікоптер, який уже транспортовано до Києва, а й деталі до винищувачів, які він перевозив.

Нагадаємо, в липні в Росії розбився вертоліт Мі-8, загинуло шестеро осіб.