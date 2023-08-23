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Суди оголосили вироки чотирьом киянам, які поширювали відео роботи ППО

Обвинуваченим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном.

Суди оголосили вироки чотирьом киянам, які поширювали відео роботи ППО
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Суди оголосили  вироки чотирьом мешканцям Києва за поширення несанкціонованої інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Суди винесли вироки, які затвердили угоди про визнання винуватості. Обвинуваченим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на строк від 1 до 3 років відповідно. 

Вироки вже вступили у законну силу. 

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В прокуратурі нагадали, що в травні 2023 року обвинувачені під час російських ракетних атак по Києву здійснювали відеозйомку роботи ППО.

Також вони поширювали цю інформацію за допомогою месенджерів та соцмереж. 

Як раніше повідомлялось, оголошено вирок киянці, яка поширила у соцмережі матеріали про роботу протиповітряної оборони та наслідки ураження повітряних цілей. Дніпровський райсуд Києва призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік.

Правоохоронці не називають імені обвинуваченої, проте раніше у прокуратурі повідомляли, що мова про блогерку Інну Чернецьку (Воронову).

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