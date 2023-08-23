Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Тисячі порізів
Тисячі порізів
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Вадим Омельченко: "Якщо чуєте від Зеленського чи Макрона, що Франція надасть озброєння, знайте – воно вже в Україні, на фронті"
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
ЗСУ з боєм увійшли в село Роботине на Запоріжжі і евакуюють місцевих
На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" знищені два Ту-22, - розвідка
На аеродромах "Сольці" та "Шайковка" знищені два Ту-22, - розвідка
ГоловнаСуспільствоЖиття

Командир розвідвзводу на Дніпропетровщині здав у ломбард військового майна на 500 тис. гривень

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Командир розвідвзводу на Дніпропетровщині здав у ломбард військового майна на 500 тис. гривень

На Дніпропетровщині командир одного з підрозділів військової частини викрав військове майно і здав в ломбард.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, що військовий викрав ввірене йому військове майно, а саме: чотири комплекти радіостанцій портативних спеціального призначення Motorola DP 4400 та два квадракоптера DJI mavic 3E загальною вартістю 500 тис. грн.

Усе це він здав у ломбарди. Отриманими грошима - розпорядився на власний розсуд.

Підписуйтесь на наш Google News

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України та вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, офіцери однієї з військових частин Дніпропетровщини привласнили понад 3,5 млн грн виплат для бійців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies