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Україна не міняє Крим на членство у тих чи інших союзах, - Зеленський

Ми боремось за Крим, заявив президент.

Україна не міняє Крим на членство у тих чи інших союзах, - Зеленський

Україна не міняє свої території на будь-яке членство в будь-якому військово-політичному чи політичному союзі. Це стосується і Криму.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на прес-конференції за підсумками саміту Кримської платформи. 

Він відповів на питання LB.ua щодо появи окремих думок у західних політичних колах про необхідність нібито окремого розгляду поствоєнного питання Криму. 

"В мене однозначна позиція, вона саме про те, що Крим є Україна. Ми боремось і за Крим і за всі інші тимчасово окуповані українські території. Ми не міняємо наші території на будь-яке членство в будь-якому союзі", - сказав Зеленський.

"Міняти НАТО на наші землі - це нечесна розмова, це нечесний діалог. Це штучна чи нештучна провокація. І на цьому все", - додав згодом президент.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав основним завданням Кримської платформи "підготовку деокупації".

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, Україна, скоріше за все, буде звільняти Крим від російських окупантів військовим шляхом. Адже лише у випадку деокупації півострова наша держава матиме певні гарантії безпеки.

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