Зеленський: Крим - ключ до безпеки Чорного моря, тож не можна залишити ключі в руках терористів

Президент України Володимир Зеленський назвав основним завданням Кримської платформи "підготовку деокупації".

Про це він заявив, виступаючи в середу, 23 серпня, на відкритті 3-го саміту Кримської платформи в Києві.

"Ми розуміємо, як повернемося в Крим. Ми розуміємо, скільки кроків треба нам зробити. Ми розуміємо, наскільки це непросто. Це важливе завдання, але ми бачимо цей шлях. За рік, що минув після попередньої зустрічі на нашій Кримській платформі, українські воїни зробили надзвичайні речі. Україна показала, що звільнення нашої землі під час бойових операцій не є випадковістю. Усе заслужено, це героїзм наших людей і оборонна підтримка від наших партнерів. Я дякую всім партнерам", - зазначив він.

За його словами, "українські сили рухаються вперед. І це найголовніше. Ми рухаємося, а коли Росія відступає із захоплених територій, вона просто заплющує на це очі. Російське суспільство може заплющити очі і на відхід окупантів із Криму".

Президент зазначив, що Чорне море - це ключ до світової продовольчої та соціальної стабільності.

"Крим - ключ до безпеки в Чорному морі. Не можна залишити ключі в руках терористів. І ми не залишимо", - заявив він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відкрив третій саміт Міжнародної Кримської платформи в Києві. Він наголосив, що великі міжнародні компанії готові зайти в Крим після його звільнення від російської окупації.

Кримська платформа об’єднує вже понад 60 держав та міжнародних організацій. У січні ще однією учасницею стала Коста-Ріка.