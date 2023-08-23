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Зеленський: ​Великі міжнародні компанії готові інвестувати у звільнений Крим

Президент відкрив саміт Кримської платформи, в якому беруть участь представники 63 країн.

Зеленський: ​Великі міжнародні компанії готові інвестувати у звільнений Крим
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський відкрив третій саміт Міжнародної Кримської платформи в Києві. Він наголосив, що великі міжнародні компанії готові зайти в Крим після його звільнення від російської окупації.

"У нас уже є підтримка бізнесів міжнародного, національного, також локального українського рівня, які готові зайти в Крим і почати працювати відразу після деокупації. Це - потужні бренди міжнародних готельних мереж, авіакомпанії, банківські бізнеси, технологічні й телекомунікаційні компанії, промислові компанії", - сказав Зеленський.

За його словами, готовність інвестувати в Крим виявили такі компанії, як SkyUp, JoinUp, Vodafone, Luxoft, SoftServe, Genesys, Sigma Software, Edem, "Окко", Lifeсell, Nokia, Hayat Ukraine, EPAM, FOZZY тощо.

Президент переконаний, що Крим стане частиною глобальної економіки.

"І сьогодні ми робимо перший такий економічний крок. Ми підписуємо перший документ із компаніями, готовими прийти в Крим за України. Це відкритий документ, відкритий для приєднання будь-яких інших чесних бізнесів", - зазначив він.

Зеленський подякував представникам 63 держав, а також міжнародним організаціям, які беруть онлайн або офлайн участь у саміті.

Нагадаємо, Кримська платформа об’єднує вже понад 60 держав та міжнародних організацій. У січні ще однією учасницею стала Коста-Рика. А в липні президентка Угорщини Каталін Новак повідомила, що відвідає Україну в серпні.

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