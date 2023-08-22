Латвія передає Україні партію конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів

Уряд Латвії вирішив безоплатно передати Україні ще 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.
Про це повідомляє LETA.
Зазначається, що шість автомобілів призначено для Міноборони України, у тому числі армійських частин та некомерційних підприємств та організацій. Їх попередня ринкова вартість складає 127 859 євро.
Також Україні будуть передані конфісковані автомобілі наступних марок:
- Opel Astra Caravan (2003 рік випуску, попередня ринкова вартість 181 євро)
- Volvo V70 (2000 рік, 210 євро)
- Škoda Superb (2011 рік, 5200 євро)
- Toyota Avensis Verso (2003 рік, 1100 євро)
- Volkswagen Sharan (2012 рік, 212 євро)
- Volkswagen Passat Variant (2000 рік, 189 євро)
- Opel Antara (2013 рік, 6800 євро)
- Toyota Avensis (2010 рік, 4500 євро)
- Opel Vivaro (2005 рік, 4250 євро)
- BMW 530 (2005 рік, 5400 євро)
- Audi A4 (2002 рік, 201 євро)
- Opel Insignia (2011 рік, 4950 євро)
- Volvo V60 (2012 рік, 6990 євро)
- Toyota Yaris (2012 рік, 5850 євро)
- Volvo XC90 (2006 рік, 5800 євро)
- Audi A6 (2002 рік, 227 євро)
- Hyundai Santa Fe (2006 рік, 3900 євро)
- Škoda Octavia (2005 рік, 1250 євро)
- Škoda Octavia (2004 рік, 700 євро)
- BMW 320 (2005 рік, 3800 євро)
- Audi A6 Avant (2003 рік, 300 євро)
- Volvo S60 (2004 рік, 1200 євро)
- BMW 320 (2003 рік, 199 євро)
- незареєстрований квадроцикл HB-ATV125B (рік невідомий, 500 євро)
- Volvo XC70 (2014 рік, 14 000 євро)
- BMW 530 (2010 рік, 12 500 євро)
- Renault Megane (2013 рік, 5800 євро)
- квадроцикл CFMOTO CF5002A (2014 рік, 1200 євро)
- Lada 4x4 (2007 рік, 800 євро)
- Volkswagen Golf (2009 рік, 3500 євро)
- Renault Master (1999 рік, 630 євро)
- Opel Vivaro (2007 рік, 5700 євро)
- Honda CRV (2005 рік, 2900 євро)
- Volkswagen Passat (2005 рік, 2100 євро)
- Ford S-Max (2007 рік, 3100 євро)
- Volvo XC60 (2009 рік, 9100 євро)
- Volkswagen Passat (2007 рік, 2200 євро)
- Volkswagen Transporter (1996, 420 євро).
Станом на середину липня 2023 року в Латвії на користь України було конфісковано 432 автомобілі.
Нагадаємо, на початку березня Латвія передала Україні перші вісім автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв. А на початок червня Латвія передала Україні 66 автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв.