Британські бронемашини «Спартан», які Фонд Порошенка з волонтерами передав у війська, рятують поранених бійців та доставляють боєприпаси і воїнів на лінію зіткнення - експрезидент Петро Порошенко соцмережах показав відео з фронту, яке передали українські військові.

«От так машина під назвою «Султан» працює на передовій. Будь-яка техніка на передовій – це збережені життя бійців і внесок в перемогу України над російським окупантом. Оскільки «Спартан» дасть можливість ефективно і зі збереженням пересувати особовий склад для виконання поставлених бойових завдань. А «Султан» – це машина управління», – розповідає військовослужбовець 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», керівник Тернопільської організації партії «Європейська Солідарність» Степан Барна.

Військові також зазначають, що «Спартани» ефективно працюють на евакуації поранених з поля бою.

«Спартани» працюють на фронті. Під Бахмутом, Марʼїнкою, Авдіївкою. У єгерів, у ТРО, у медиків. Бійці, яким ми передали «Спартани», сказали, що під час оборони Бахмуту техніка врятувала більше 800 життів. І зараз продовжують підвозити БК, їжу, воду та особовий склад у найгарячіші точки, евакуюють звідти поранених», – написав Порошенко у Facebook.

Фото: eurosolidarity.org/

ВІн також розповів, що під час запеклих боїв один зі «Спартанів» згорів, але його броня прикрила собою бійців і врятувала життя. «Він виконав свою задачу. Броня вже давно працює в спайці з нашими бійцями. Вони встигли разом загартуватися у боях найвищим гартом. Наші хлопці вже краще за британців розуміють, як техніка працює і які переваги дає», – написав Петро Порошенко.