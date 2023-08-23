Україна отримає літаки від Нідерландів, коли пілоти пройдуть навчання, - Зеленський

Україна зможе отримати 42 літаки від Нідерландів, коли українські пілоти пройдуть відповідне навчання.

Про це на пресконференції за підсумками саміту Кримської платформи в Києві заявив президент Володимир Зеленський.

"Із Марком Рютте (очільник уряду Нідерландів - ред.) ми домовилися, що ми можемо розраховувати на 42 літаки. А більше в нього немає. Із них на 18 ми будемо проходити навчання. І коли ми навчимося, ми зможемо отримати ці 18. Решту ми зможемо отримати відразу, щойно наші пілоти будуть готові", - заявив він.

Водночас таку кількість літаків Зеленський назвав "дуже серйозною".

"Скажу відверто: коли ми готували всі ці зустрічі й говорили з партнерами, розраховували хоча б на 12. Я всім вдячний. Усі попрацювали. У нас великий потенціал", - зазначив президент.

Нагадаємо, що речник Пентагону Пет Райдер заявив, що США готові підтримати підготовку на винищувачах F-16 для українських пілотів.

Данія вже почала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16.