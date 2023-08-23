У середу, 23 серпня, російські окупанти двічі обстріляли з важкої артилерії Марганецьку громаду в Дніпропетровській області, внаслідок обстрілу жертв немає.

Про це в Телеграмі повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Сьогодні від ворожих обстрілів здригалася Марганецька громада, що на Нікопольщині. Російська армія била по ній двічі за день. Обидва рази – з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає. Наслідки уточнюються", - написав Лисак.

Голова ОВА зазначив, що в інших населених пунктах області день минув спокійно.

Нагадаємо, що учора ввечері та сьогодні вночі ворог двічі атакував Нікополь Дніпропетровської області.