На Таврійському напрямку втрати росіян за добу сягнули понад дві сотні осіб, - командувач Тарнавський

На Таврійському напрямку російські окупанти втратили за останню добу 204 особи - 67 убитими і 137 пораненими.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

Крім того, загарбники втратили 22 одиниці військової техніки. Серед втрат: танк,чотири ББМ, три артилерійські системи та міномети, РСЗВ, два ПТРК, два БпЛА, 11 одиниць автомобільної та дві - спеціальної техніки. Також було знищено дев'ять складів боєприпасів та три інші важливі об'єкти противника.

Тарнавський додав, що ворог упродовж минулої доби 14 разів атакував українські позиції та здійснив 690 обстрілів, завдав ракетного та 21 авіаудару.

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1439 вогневих завдань.

Нагадаємо, за минулу добу українські бійці ліквідували іще 480 окупантів.

За шість годин FPV-дрони спецпризначенців уразили п'ять одиниць ворожої техніки.