​У вересні Литва дасть Україні установки NASAMS, - Науседа

Президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що у вересні його держава передасть Україні установки NASAMS.

Про це йдеться в дописі Науседи у Х (екствітер).

"Сьогодні в Києві я сказав своєму дорогому другу Президенту Володимирові Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва наступного місяця поставить Україні пускові установки NASAMS", - написав Науседа.

Today in Kyiv I told my dear friend President @ZelenskyyUa that Lithuania will keep supporting Ukraine until victory.



Lithuania will deliver NASAMS launchers to Ukraine next month.



🇱🇹🤝🇺🇦 pic.twitter.com/cxDnB3FX6G — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 23, 2023

Нагадаємо, нині президент Литви приїхав до Києва з візитом для участі в третьому саміті міжнародної Кримської платформи. Він провів зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським.

На початку цього місяця литовське Міноборони повідомляло, що ЗРК невдовзі передадуть Україні.