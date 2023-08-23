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​У вересні Литва дасть Україні установки NASAMS, - Науседа

"Литва підтримуватиме Україну до перемоги", - наголосив литовський президент.

​У вересні Литва дасть Україні установки NASAMS, - Науседа
Ґітанас Науседа
Фото: Іван Станіславський

Президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що у вересні його держава передасть Україні установки NASAMS.

Про це йдеться в дописі Науседи у Х (екствітер).

"Сьогодні в Києві я сказав своєму дорогому другу Президенту Володимирові Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва наступного місяця поставить Україні пускові установки NASAMS", - написав Науседа.

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Нагадаємо, нині президент Литви приїхав до Києва з візитом для участі в третьому саміті міжнародної Кримської платформи. Він провів зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським.

На початку цього місяця литовське Міноборони повідомляло, що ЗРК невдовзі передадуть Україні.

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