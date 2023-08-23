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Рада ухвалила в цілому законопроєкт про 10 районів і тимчасові громади у Криму

Закон закладає основи для перехідного періоду після деокупації Криму.

Рада ухвалила в цілому законопроєкт про 10 районів і тимчасові громади у Криму
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9548, який закладає основи для перехідного періоду після деокупації Криму.

Про це повідомив член парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін.

Законопроєкт підтримали 309 народних обранців.

Як пояснив Безгін, документ пропонує дві ключові речі:

  • уже запровадити нове районування на півострові на основі 10 районів, затверджених парламентом в 2020 році. Це дозволить Кабміну перезавантажити місцеві органи виконавчої влади, оскільки раніше ця норма набувала чинності з моменту деокупації;
  • оперативно надати уряду повноваження затвердити на території півострова тимчасові територіальні громади, на основі яких можна буде утворити широку мережу військових адміністрацій. Вони стануть в основі управління на перехідний період після деокупації.

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Нагадаємо, раніше постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева повідомила, що після звільнення Криму необхідно буде додатково залучити близько 50 тисяч кадрів.

Нині на відкритті 3-го саміту Кримської платформи в Києві Президент України Володимир Зеленський назвав основним завданням Кримської платформи "підготовку деокупації" півострова.

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