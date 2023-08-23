Франція не визнає фейкових виборів на окупованих територіях України, - Макрон

Він пообіцяв Україні підтримку в усіх сферах, які необхідні для завершення війни.

Франція не визнає анексії Росії на українських територіях і не визнає результатів проведених там фейкових виборів.

Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи через відеозв'язок на 3-му саміті Кримської платформи.

"Я хотів би підтвердити непохитну солідарність французького народу у зв'язку з насильством і руйнуваннями, які переживає щодня українське цивільне населення, чиї будинки, лікарні та школи стають цілями ударів і бомб російської армії. Ми продовжуємо засуджувати дії Росії, що передбачають воєнні злочини. Ми продовжуємо забезпечувати нашу підтримку в усіх сферах, щоб Росія завершила цю агресивну війну, яку розпочала проти вас. Щоб ви були сильними, захистилися протягом цієї війни", - сказав він.

За його словами, відтоді, як постраждала Чорноморська зернова ініціатива, Росія знищувала інфраструктурні об'єкти, шкодячи глобальній продовольчій безпеці.

"Європейський Союз продовжує співпрацювати з Україною, щоб експорт зерна до країн Глобального півдня продовжився, наскільки це можливо. Це те, що ми робили з перших днів конфлікту, і ми будемо продовжувати це робити. Зіткнувшись з війною, наш обов'язок - діяти. Ми зробили це, підтримавши Україну і прийнявши історичне рішення про визнання статусу України як кандидата на членство в Європейському Союзі. Ми залишатимемося на вашому боці на цьому європейському шляху і в вашому прагненні до справедливого і тривалого миру, тобто такого, який поважає міжнародне право", - сказав він.

Зазначимо, що 10 вересня Росія планує провести на окупованих українських територіях псевдовибори.

Нагадаємо, що Служба безпеки встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів Росії на окупованій частині Луганщини.