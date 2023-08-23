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Франція не визнає фейкових виборів на окупованих територіях України, - Макрон

Він пообіцяв Україні підтримку в усіх сферах, які необхідні для завершення війни.

Франція не визнає фейкових виборів на окупованих територіях України, - Макрон
Фото: ЕРА/UPG

Франція не визнає анексії Росії на українських територіях і не визнає результатів проведених там фейкових виборів.

Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи через відеозв'язок на 3-му саміті Кримської платформи.

"Я хотів би підтвердити непохитну солідарність французького народу у зв'язку з насильством і руйнуваннями, які переживає щодня українське цивільне населення, чиї будинки, лікарні та школи стають цілями ударів і бомб російської армії. Ми продовжуємо засуджувати дії Росії, що передбачають воєнні злочини. Ми продовжуємо забезпечувати нашу підтримку в усіх сферах, щоб Росія завершила цю агресивну війну, яку розпочала проти вас. Щоб ви були сильними, захистилися протягом цієї війни", - сказав він.

За його словами, відтоді, як постраждала Чорноморська зернова ініціатива, Росія знищувала інфраструктурні об'єкти, шкодячи глобальній продовольчій безпеці.

"Європейський Союз продовжує співпрацювати з Україною, щоб експорт зерна до країн Глобального півдня продовжився, наскільки це можливо. Це те, що ми робили з перших днів конфлікту, і ми будемо продовжувати це робити. Зіткнувшись з війною, наш обов'язок - діяти. Ми зробили це, підтримавши Україну і прийнявши історичне рішення про визнання статусу України як кандидата на членство в Європейському Союзі. Ми залишатимемося на вашому боці на цьому європейському шляху і в вашому прагненні до справедливого і тривалого миру, тобто такого, який поважає міжнародне право", - сказав він.

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Зазначимо, що 10 вересня Росія планує провести на окупованих українських територіях псевдовибори.

Нагадаємо, що Служба безпеки встановила особи 15 колаборантів, які готують псевдовибори до місцевих окупаційних органів Росії на окупованій частині Луганщини.

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