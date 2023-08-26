Він додав, що президент Туреччини веде "велику систематичну роботу" в цьому напрямку, і що для Туреччини є пріоритетом відновлення "зернової ініціативи".

Міністр закордонних справ Туреччини Харкан Фідан, перебуваючи з візитом в Україні 25 серпня, заявив, що інші рішення щодо експорту українського зерна, крім Чорноморської угоди, менш продуктивні.

Про це він сказав на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Зараз ми шукаємо альтернативні шляхи постачання. Але ми бачимо і знаємо, що ці альтернативні шляхи будуть не дуже продуктивними. Також включають у себе багато ризиків. Ми продовжуємо докладати зусиль для того, щоб відновити цю Чорноморську ініціативу з тим, щоб не втратити здобутки минулого періоду", - зазначив Фідан.

Він додав, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган веде "велику систематичну роботу" в цьому напрямку, і що для Туреччини є пріоритетом відновлення "зернової ініціативи".

Нагадаємо, голова Управління з координації санкцій США Джеймс О'Браєн заявив, що Сполучені Штати Америки бачать життєздатні маршрути для експорту українського зерна через територіальні води і по суші після виходу Росії із зернової угоди.

Також США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та сусідами Києва щодо альтернативних експортних маршрутів для експорту українського зерна.

Тим часом Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що йдуть до її портів та виходять із них.