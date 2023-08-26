В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
В результаті падіння російського літака загинув учасник війни проти України полковник Гуров
Кабмін за результатами перевірки вирішив звільнити Сергія Крука з посади голови ДСНС
Кабмін за результатами перевірки вирішив звільнити Сергія Крука з посади голови ДСНС
Ми плануємо вийти з єдиної тарифної сітки у зарплатах освітян, – Лісовий презентував візію реформи системи освіти
Ми плануємо вийти з єдиної тарифної сітки у зарплатах освітян, – Лісовий презентував візію реформи системи освіти
УП: співвласником турецької фірми, що продала Міноборони легкі куртки за ціною зимових, був племінник нардепа Касая
УП: співвласником турецької фірми, що продала Міноборони легкі куртки за ціною зимових, був племінник нардепа Касая
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
Оприлюднено фотографію Дональда Трампа у в’язниці
Оприлюднено фотографію Дональда Трампа у в’язниці
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Сміх під час війни: російська агресія у політичних карикатурах і мемах
Сміх під час війни: російська агресія у політичних карикатурах і мемах
ГоловнаЕкономікаДержава

Очільник МЗС Туреччини заявив, що інші варіанти експорту зерна, крім Чорного моря, менш продуктивні

Він додав, що президент Туреччини веде "велику систематичну роботу" в цьому напрямку, і що для Туреччини є пріоритетом відновлення "зернової ініціативи". 

Очільник МЗС Туреччини заявив, що інші варіанти експорту зерна, крім Чорного моря, менш продуктивні
Хакан Фідан
Фото: скриншот твідео

Міністр закордонних справ Туреччини Харкан Фідан, перебуваючи з візитом в Україні 25 серпня, заявив, що інші рішення щодо експорту українського зерна, крім Чорноморської угоди, менш продуктивні.

Про це він сказав на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Зараз ми шукаємо альтернативні шляхи постачання. Але ми бачимо і знаємо, що ці альтернативні шляхи будуть не дуже продуктивними. Також включають у себе багато ризиків. Ми продовжуємо докладати зусиль для того, щоб відновити цю Чорноморську ініціативу з тим, щоб не втратити здобутки минулого періоду", - зазначив Фідан.

Він додав, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган веде "велику систематичну роботу" в цьому напрямку, і що для Туреччини є пріоритетом відновлення "зернової ініціативи". 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, голова Управління з координації санкцій США Джеймс О'Браєн заявив, що Сполучені Штати Америки бачать життєздатні маршрути для експорту українського зерна через територіальні води і по суші після виходу Росії із зернової угоди.

Також США ведуть переговори з Туреччиною, Україною та сусідами Києва щодо альтернативних експортних маршрутів для експорту українського зерна.

Тим часом Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що йдуть до її портів та виходять із них.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies