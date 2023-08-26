На Херсонщині знищено п'ять ворожих гармат

За минулу добу 25 серпня на Херсонському напрямку ЗСУ знищили понад 40 російських окупантів, 5 гармат та ворожий човен.
Про це розповіла в ефірі телемарафону речниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
"Російські блогери волають про те, що армія недозабезпечена, про те, що потерпають їхні сили від утиску з боку наших підрозділів. Їм дуже дошкуляє контрбатарейна боротьба, потужне вибиття відбувається з тих позицій, які вони намагались опанувати після відходу води, спровокованої техногенною катастрофою на Каховській ГЕС", - зазначила Гуменюк.
За словами речниці, Збройні сили знищують російський річковий "недофлот", на якому ворог намагається маневрувати між островами. Зокрема велика робота проводиться й щодо знищення великокаліберних гармат.
Лише 25 серпня на Херсонському напрямку українські воїни знищили:
- понад 40 окупантів;
- 5 гармат;
- 8 одиниць автобронетанкової техніки;
- один човен.
Зокрема, робота проводиться щодо ударів по постах спостереження, а також радіолокаційних станціях ворога.
Нагадаємо, що 25 серпня українські бійці ліквідували ще 640 російських окупантів.