Наступного тижня розпочнеться візит Комісії з розслідування порушень в Україні

Члени Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні здійснять третій візит в Україну з 28 серпня до 4 вересня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба представництва ООН в Україні.

“У рамках своєї поточної місії з встановлення фактів, Комісари відвідають декілька міст в Україні, зокрема місто Умань у Черкаській області та місто Київ”, - йдетьсяу повідомленні.

Члени комісії займатимуться розслідуванням ймовірних порушень та утисків прав людини, а також порушень міжнародного гуманітарного права, та зустрінуться з жертвами та свідками.

Крім того, троє членів місії зустрінуться з урядовцями, членами громадянського суспільства, представниками установ ООН, міжнародних організацій та дипломатичного корпусу задля обговорення ситуації в країні.

Нагадаємо, 3 серпня делегація Моніторингової Місії ООН з прав людини в Україні відвідала Херсон. Члени делегації поспілкувалися про умови, в яких живуть мешканці громади - постійні обстріли, руйнування житлових обʼєктів та обʼєктів інфраструктури.