Кабмін за результатами перевірки вирішив звільнити Сергія Крука з посади голови ДСНС
Кабмін за результатами перевірки вирішив звільнити Сергія Крука з посади голови ДСНС
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Ми плануємо вийти з єдиної тарифної сітки у зарплатах освітян, – Лісовий презентував візію реформи системи освіти
Ми плануємо вийти з єдиної тарифної сітки у зарплатах освітян, – Лісовий презентував візію реформи системи освіти
Сміх під час війни: російська агресія у політичних карикатурах і мемах
Сміх під час війни: російська агресія у політичних карикатурах і мемах
УП: співвласником турецької фірми, що продала Міноборони легкі куртки за ціною зимових, був племінник нардепа Касая
УП: співвласником турецької фірми, що продала Міноборони легкі куртки за ціною зимових, був племінник нардепа Касая
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
​“Срачинський ярмарок”. Біснування і сектантство соціальних мереж
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
У Криму "прилетіло" по базі 126-ї гвардійської бригади ЧФ
У Криму "прилетіло" по базі 126-ї гвардійської бригади ЧФ
Оприлюднено фотографію Дональда Трампа у в’язниці
Оприлюднено фотографію Дональда Трампа у в’язниці
ГоловнаСуспільствоВійна

Наступного тижня розпочнеться візит Комісії з розслідування порушень в Україні

Комісари відвідають, зокрема, Умань та Київ.

Наступного тижня розпочнеться візит Комісії з розслідування порушень в Україні
Фото: Вікіпедія

Члени Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні здійснять третій візит в Україну з 28 серпня до 4 вересня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба представництва ООН в Україні.

“У рамках своєї поточної місії з встановлення фактів, Комісари відвідають декілька міст в Україні, зокрема місто Умань у Черкаській області та місто Київ”, - йдетьсяу повідомленні. 

Члени комісії займатимуться розслідуванням ймовірних порушень та утисків прав людини, а також порушень міжнародного гуманітарного права, та зустрінуться з жертвами та свідками. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Крім того, троє членів місії зустрінуться з урядовцями, членами громадянського суспільства, представниками установ ООН, міжнародних організацій та дипломатичного корпусу задля обговорення ситуації в країні.   

Нагадаємо, 3 серпня делегація Моніторингової Місії ООН з прав людини в Україні відвідала Херсон. Члени делегації поспілкувалися про умови, в яких живуть мешканці громади - постійні обстріли, руйнування житлових обʼєктів та обʼєктів інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies