Прикордонники особливу увагу приділяли військовій тактиці в урбаністичній місцевості та зачистці будівель.

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) пройшли військовий вишкіл у Великобританії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Група бійців вже повернулася з інтенсивних навчань, опанувавши необхідні на війні знання та навички”, - йдеться у повідомленні.

Бійці ДПСУ навчались надавати першу медичну допомогу, патрулювати, відпрацьовували бій в обороні та в польових умовах.

Зазначається, що прикордонники особливу увагу приділяли військовій тактиці в урбаністичній місцевості та зачистці будівель.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Як раніше повідомлялось, майже 1000 українських морських піхотинців пройшли піврічний курс підготовки у фахівців Королівської морської піхоти та армійських спецпризначенців Британії та повертаються додому.