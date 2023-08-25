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Українські прикордонники пройшли навчання у Великобританії

Прикордонники особливу увагу приділяли військовій тактиці в урбаністичній місцевості та зачистці будівель.

Українські прикордонники пройшли навчання у Великобританії
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) пройшли військовий вишкіл у Великобританії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Група бійців вже повернулася з інтенсивних навчань, опанувавши необхідні на війні знання та навички”, - йдеться у повідомленні. 

Бійці ДПСУ навчались надавати першу медичну допомогу, патрулювати, відпрацьовували бій в обороні та в польових умовах. 

Зазначається, що прикордонники особливу увагу приділяли військовій тактиці в урбаністичній місцевості та зачистці будівель.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Як раніше повідомлялось, майже 1000 українських морських піхотинців пройшли піврічний курс підготовки у фахівців Королівської морської піхоти та армійських спецпризначенців Британії та повертаються додому.

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