Завершено розслідування у справі порушення британським прем’єром Сунаком кодексу поведінки парламенту

Очільник уряду не задекларував належним чином пакет акцій своєї дружини в компанії з догляду за дітьми, яка мала отримати вигоду від нових урядових правил.

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак не задекларував належним чином пакет акцій своєї дружини в компанії з догляду за дітьми, яка мала отримати вигоду від нових урядових правил.

Про це пише Reuters.

Водночас помилка була ненавмисною, заявив у середу парламентський орган із контролю за стандартами.

Розслідування щодо Сунака розпочалося у квітні після того, як опозиційні партії порушили питання щодо інформації ЗМІ про те, що дружина Сунака Акшата Мурті була акціонером вище згаданої компанії. Сунак повинен був оголосити про пакет акцій, коли його допитував комітет законодавців-високопосадовців. Однак встановлено, що британський лідер переплутав правила реєстрації та декларування інтересів.

Розслідування завершать через процедуру виправлення. Вона може включати надання рекомендацій законодавцю, вимогу від нього перепросити або внесення виправлення до реєстру фінансових інтересів парламентарів.

Нагадаємо, керівна Консервативна партія прем’єр-міністра Великобританії Ріші Сунака програла ліберал-демократам ключові парламентські вибори на південному заході Англії.