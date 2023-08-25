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У Греції заарештували 79 паліїв, яких підозрюють у причетності до лісових пожеж

Унаслідок пожеж загинуло щонайменше 20 людей.

У Греції заарештували 79 паліїв, яких підозрюють у причетності до лісових пожеж
Фото: EPA/UPG

У Греції поліція заарештувала 79 паліїв за підозрою у причетності до виникнення лісових пожеж, що спустошують країну. Про це пише BBC.

Міністр цивільного захисту Василіс Кікіліас повідомив, що палії неодноразово намагалися влаштувати нові пожежі на горі Парніта, на північному заході від Афін.

Ця пожежа − одна із сотень у країні, де цього тижня внаслідок лісових пожеж уже загинули щонайменше 20 людей.

“Покидьки-палії влаштовують пожежі, які загрожують лісам, майну і, перш за все, людським життям. Вам це не зійде з рук, ми вас знайдемо, ви будете притягнуті до відповідальності”, − заявив Кікіліас під час брифінгу.

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Літні лісові пожежі в Греції є звичайним явищем і вчені пов'язують збільшення частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ, зокрема теплових хвиль, зі зміною клімату.

Стефан Дорр, керівник Центру дослідження лісових пожеж в Університеті Суонсі, говорить, що більш займисті ландшафти − через спекотну погоду або погане управління рослинністю − означають, що підпали та інші інциденти можуть легко перерости в лісові пожежі, що швидко поширюються.

Поліція та грецька розвідка EYP розслідують інциденти, повідомляє AFP. Представник уряду Павлос Маринакіс повідомив, що із 140 арештів, пов'язаних із лісовими пожежами, 79 були пов'язані з підпалами.

Зараз сотні пожежників у всій Греції борються із смертоносними лісовими пожежами. За словами європейського комісара Янеса Ленарчича, великий фронт пожежі, що спалахнув у суботу біля портового міста Олександруполіс, став найбільшим за всю історію ЄС. Тим часом на горі Парніта неподалік Афін у лісі, що прилягає до столиці, вирують пожежі, що загрожують національному парку.

Раніше цього тижня тіла 19 людей, ймовірно, мігрантів, серед яких були діти, були знайдені неподалік регіону Еврос на північному сході Греції. Також внаслідок пожежі в районі Беотії загинув пастух.

Нагадаємо, іспанська влада наказала евакуювати чотири села на Канарському острові Тенеріфе після того, як у природному парку навколо вулкана Тейде спалахнула лісова пожежа.

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