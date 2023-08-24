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Розвідка США все ще визначає причину падіння літака, в якому, ймовірно, загинув Пригожин, - CNN

Зараз розглядаються різні версії - зокрема, що спрацював бортовий вибуховий пристрій, який і спричинив аварію.

Розвідка США все ще визначає причину падіння літака, в якому, ймовірно, загинув Пригожин, - CNN
Фото: скрін

Наразі американська розвідка не визначилась із причиною авіакатастрофи, в якій, ймовірно, загинув ватажок найманців “Вагнера” Євген Пригожин.

Про це повідомляє CNN.

“За словами трьох американських чиновників, США не бачать ознак того, що ракета збила літак, який, за словами російської влади, перевозив засновника "Вагнера" Євгена Пригожина”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, ще одне знайоме із західною розвідкою джерело заявило, що немає жодних ознак запуску ракети.

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Також офіційні особи заявили, що США не бачили жодної інформації, яка б вказувала на те, що літак Embraer Legacy 600 був уражений ракетою “земля-повітря”. 

Також немає інформації, яка б підтвердила збиття літака ракетою “повітря-повітря” з російського винищувача.

Зараз розглядаються інші версії - зокрема, що спрацював бортовий вибуховий пристрій, який і спричинив аварію.

Знайомі з розвідкою джерела вважають, що збиття літака було навмисним і мало на меті вбити Пригожина. 

Нагадаємо, вчора ввечері у РФ розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795. Літак, ймовірно, належав ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Низка російських ЗМІ з посиланням на Росавіацію стверджують що Пригожин був у переліку пасажирів, що перебували на борту. Також, можливо, там перебував і Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".

Пізніше Росавіація підтвердила наявність Пригожина та Уткіна на борту літака. Крім них, на борту перебували ще п'ять пасажирів та троє членів екіпажу.

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