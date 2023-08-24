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Не лише Україна має пройти шлях до вступу до ЄС, а й ЄС має підготуватися до інтеграції України, – президент Португалії

Ді Соза сказав, що Португалія прагне перемоги України і бажає, щоб ця перемога відбулася якомога швидше.

Не лише Україна має пройти шлях до вступу до ЄС, а й ЄС має підготуватися до інтеграції України, – президент Португалії

Португалія всіма засобами підтримує всі ініціативи щодо України: як на двосторонньому рівні, так і на рівні НАТО та ЄС. Ця підтримка триватиме стільки, скільки необхідно, запевнив президент Португалії Марсель Ребелу ді Соза під час візиту до Києва у День Незалежності України. 

Ді Соза зазначив, що Португалія прагне перемоги України і бажає, щоб ця перемога відбулася якомога швидше. Він подякував українській спільноті за те, що вона зробила у Португалії.

Він додав, що війна Росії – це глобальна війна. 

"Це війна проти всіх людей, вона торкається всіх держав усього світу. Доля світу вирішується в Україні", – вважає він. 

Ді Соза наголосив на підтримці вступу України до Євросоюзу і зазначив, що не лише Україна має пройти шлях до вступу, а й ЄС має зробити певні речі для інтеграції України.

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу після переговорів із ді Созою зазначив, що Україні вдалося зробити так, щоб Португалія підтримувала її повністю. 

Нагадаємо, що португальський президент прибув до Києва учора, в день саміту Кримської платформи. Він відвідав понищені росіянами населені пункти Київської області. 

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