Серед них Саудівська Аравія, Аргентина та Єгипет.

Аргентина, Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та ОАЕ офіційно отримали запрошення до членства у блоці.

Про це пише Reuters та Bloomberg.

Лідери Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки домовилися розширити свою групу на саміті, який завершився у Йоганнесбурзі (ПАР). Це буде перше розширення із 2010 року.

Члени групи заявили, що розширення БРІКС допоможе б протистояти домінуванню “Групи семи” у світових справах.

Хоча всі члени БРІКС публічно висловили підтримку розширенню блоку, серед лідерів виникли розбіжності щодо того, як швидко нові країни увійдуть до нього. Попередньо відомо, що вони мали б стати повноформатними членами БРІКС до 2024 року.

Розширення було значною мірою ініційовано Китаєм, але також мало підтримку Росії та Південної Африки. Індія була стурбована тим, що розширення БРІКС перетворить цю групу на рупор Китаю, тоді як Бразилія переймалася відчуженням Заходу.

Фото: EPA/UPG

На розширений БРІКС, разом з Саудівською Аравією та Індонезією, до 2040 року припадатиме 44% світової економіки, що перевищить прогнозовану частку валового внутрішнього продукту G7 на 21%.

Фото: EPA/UPG

Раніше стало відомо, що понад 20 країн Глобального Півдня офіційно звернулися із проханням про приєднання до блоку напередодні саміту.