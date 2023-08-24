Дунайська комісія готова сприяти українській інтеграції в річкову інфраструктурну мережу

Генеральний директор Секретаріату Дунайської комісії Манфред Зайтц зазначив, що організація готова сприяти українській інтеграції в річкову інфраструктурну мережу.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми тісно працюємо разом з Європейською комісією, щоб підтримати українські і румунські органи влади та бізнес у збільшенні потоку товарів, який іде з України. Ми готові й далі надавати підтримку новим політично узгодженим заходам, щоб збільшити обсяги товарів, які надходять до Констанци різними шляхами, а також збільшити вантажоперевезення, наприклад, шляхом покращення використання залізниці”, - сказав Зайтц.

На думку Зайтца, така інтеграція допоможе збільшити безпеку судноплавства, та долучить Україну до системи транскордонної передачі інформації між Україною і ЄС.

Це, в свою чергу, допоможе створити повноцінний цифровий вантажний коридор, що буде важливо у наступні місяці і допоможе відновленню української економіки після закінчення війни.

Як раніше повідомлялось, на думку голови МЗС Румунії, недавні удари по українських портах, які знаходяться дуже близько до румунських кордонів, ще раз дають сигнал - Росія демонструє бажання ескалувати війну далі.

Нагадаємо, вночі 23 серпня росіяни упродовж трьох годин атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Ціллю ворога була цивільна інфраструктура регіону. Були влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, пошкодження отримали і зерносховища.