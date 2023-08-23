Італія прийме конференцію з відновлення України у 2025 році

В посольстві Італії в Україні підтвердили, що Італія прийматиме конференцію з відновлення України у 2025 році.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Посольство підтвердило цю інформацію після заяви прем’єрки Італії Джорджії Мелоні на саміті Кримської платформи.

"Сьогодні ми тут для того, щоб вчергове наголосити, що Росія має припинити свою агресивну політику та вивести свої війська. Ми не втомимося працювати задля завершення війни та досягнення справедливого та тривалого миру. Так само, ми налаштовані допомогти вам у відновленні вашої країни, у тому числі провести Ukraine Recovery Conference в Італії у 2025 році, захід, який сприятиме створенню можливостей для українського народу та буде внеском у ваше соціально-економічне відродження", – сказала Мелоні.

Нагадаємо, учасники Конференції з відновлення України в Лондоні сукупно пообіцяли скерувати додаткові 60 млрд доларів на потреби у відновленні й відбудові України. Зокрема, до цієї суми входять до 50 млрд євро з багаторічного фонду Європейського Союзу.