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Китай готовий збирати кошти для гуманітарної підтримки України разом із ООН

Раніше КНР вже передала нашій країні кілька партій гуманітарних вантажів.

Китай готовий збирати кошти для гуманітарної підтримки України разом із ООН
Фото: Build Portal

Китай готовий долучитись до спільної ініціативи Організації Об’єднаних Націй із партнерами зі збору коштів на підтримку України цієї зими.

Про це заявив на брифінгу речник МЗС КНР Ван Веньбінь, передає Укрінформ.

"Китай у власний спосіб відіграє конструктивну роль у наданні гуманітарної допомоги постраждалим в Україні", – сказав він.

Дипломат нагадав, що Китай виступив з ініціативою із шести пунктів щодо поліпшення гуманітарної ситуації в Україні (на початку березня минулого року, – ред.) та направив до України кілька партій гуманітарних вантажів.

"Ми готові й надалі докладати зусиль у цьому напрямку", – наголосив Ван.

Як повідомлялося, Організація Об’єднаних Націй спільно з партнерами оголосила збір коштів на підтримку України взимку.

Нагадаємо, 5-6 серпня в саудівському місті Джидда пройшли переговори про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн, у тому числі Китаю.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "історичною перемогою" участь у зустрічі спеціального представника уряду КНР у справах Євразії Лі Хуея.

Раніше лідери ЄС закликали Китай тиснути на Росію, аби вона припинила війну в Україні.

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